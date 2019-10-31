龐巴迪出售Spirit AeroSystems飛機結構業務

（中央社蒙特婁/華盛頓31日綜合外電報導）加拿大龐巴迪公司今天宣布，已同意將旗下飛機結構業務出售給Spirit AeroSystems，所得超過7億美元（約新台幣213億元），包含現金和債務清償。

路透社今天稍早率先引述2名知情人士披露這項消息。

按照出售協議，龐巴迪（Bombardier）將脫手2座飛機結構（aerostructure）製造廠，分別在北愛爾蘭貝爾法斯特（Belfast）和北非摩洛哥；同時還將出售美國達拉斯（Dallas）1座較小型修理廠。

龐巴迪正在縮減旗下商用航空業務，以專注經營利潤較高的噴射機和鐵路部門。

龐巴迪執行長貝勒瑪爾（Alain Bellemare）發表聲明說：「這項交易是我們重整業務結構的一道戰略性里程碑，期能專注經營我們比較壯大的飛機和鐵路經銷權業務。」

分析師曾指出，航太零件製造商Spirit AeroSystems正在擴大客源，以擺脫對美國波音公司（Boeing Co.）的依賴，因此這起交易對Spirit也具策略重要性。

Spirit AeroSystems目前是波音最大供應商，但也計畫和波音對手、歐洲空中巴士公司（Airbus）發展業務。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1081031