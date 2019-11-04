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印度不滿RCEP內容不加入 中國雄心受打擊

最新更新：2019/11/04 23:21

（中央社曼谷4日綜合外電報導）印度今天宣布不加入15國談判完成的區域全面經濟夥伴協定（RCEP），總理莫迪表示，因對關稅部分有歧異等因素而決定不加入。這對中國大力推動的RCEP是一大打擊。

中國支持的RCEP原本包含東南亞國家協會（ASEAN）10國和日本、南韓、澳洲、紐西蘭以及中印等6國。這些國家今天在曼谷的東協峰會場合完成談判，但表示印度尚有「重大懸而未決問題」暫未加入，待明年RCEP正式簽署前仍可加入。

法新社報導，負責東亞事務的印度外交部次長辛赫（Vijay Thakur Singh）今天在曼谷告訴記者：「我們已傳達給參與的國家，我們將不加入RCEP。」

印度公共媒體「印度廣播公司」（Prasar Bharati）新聞部在推特報導，總理莫迪表示：「現有RCEP協定的形式，無法完全反映RCEP的基本精神和已同意的指引原則。它並未充分解決印度重要的議題和疑慮。」

路透社報導，由於RCEP參與國須逐步消除關稅，因此印度一直擔心，加入RCEP將開放國內市場湧入大量廉價中國商品和紐澳的農產品，恐傷害印度製造商和農民。

此外，印度還考量到和其他成員國的貿易逆差及非關稅貿易壁壘因素。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1081104

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