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全球首例 登革熱疑透過性行為傳染

最新更新：2019/11/09 11:49

（中央社馬德里8日綜合外電報導）西班牙公衛當局今天確認一宗男子因性行為感染登革熱的個案，是全世界首例，也讓現今仍被認為只會藉由病媒蚊傳染的登革熱病毒疑出現新的傳播方式。

法新社報導，馬德里公衛部門的希梅內斯（Susana Jimenez）表示，這起個案是當地一名41歲男子，在與男伴侶發生性關係後感染登革熱。他的伴侶則是在古巴時被蚊蟲叮咬而染病。

她說，這名41歲男子9月確診感染登革熱，但因他沒有前往登革熱疫情的旅遊史，令醫師感到困惑。登革熱會造成嚴重的類流感症狀，如高燒及身體痠痛。

希梅內斯說：「他的伴侶出現跟他相同的症狀，對方先前造訪過古巴跟多明尼加。化驗他們的精液後，發現他們不只罹患登革熱，還擁有與古巴流行的相同病毒。」希梅內斯表示，最近在南韓發表的科研論文就討論過男女性交「可能」散播登革熱的主題。

歐洲疾病預防管制中心（ECDC）在回覆法新社的電子郵件中表示「就我們所知，這是第一個男男性行為藉由性交傳播登革熱病毒的個案」ECDC總部設於斯德哥爾摩，主要負責監控歐洲的健康與疾病狀況。（譯者：侯文婷/核稿：陳亦偉）1081109

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