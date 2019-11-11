印尼強制柴油混合3成生質燃料 最快本月試行

（中央社記者石秀娟雅加達11日專電）印尼政府2020年起將實施柴油燃料必須含3成生質柴油（B30）的政策，這項B30計畫最快11月會在全國試行，以測試各項準備工作是否就緒。

印尼政府目前規定柴油燃料必須混合2成以棕櫚油為主的生質柴油（B20），總統佐科威（Joko Widodo）今年4月宣布，明年1月起生質柴油比例提高到3成，明年底再提高到5成。

「雅加達郵報」（Jakarta Post）今天報導，印尼政府每年補貼生產的脂肪酸甲酯（FAME）約達660萬公升，現在仍在計算實施B30政策後需要新增多少補貼。脂肪酸甲酯是棕櫚油的衍生產品，是生質柴油的重要成分。

印尼能源與礦物資源部生質能源主任安德里爾（Andriah Feby Misna）說，期盼B30政策的試行能在本月底前上路。

印尼政府近期進行使用混合3成生質燃料油的車輛道路測試。能源與礦物資源部研發主任達丹（Dadan Kusdiana）說，結果顯示，相較使用B20混合生質燃料油，使用B30的車輛稍微耗油，但效能較好，排放的有害氣體量也較少，不過二氧化氮（Nitrogen Dioxide）的排放量較多。

由於東南亞國家砍伐雨林以生產棕櫚油對環境造成多重破壞，歐洲聯盟（EU）今年3月決議，自2023年起逐步減少使用以棕櫚油為原料的生質燃料，至2030年完全禁止。

歐盟的政策引起印尼及馬來西亞這全球棕櫚油兩大生產國強烈反彈。報導說，佐科威決定提高棕櫚油在混合生質燃料的比例，以緩和國際需求減弱對棕櫚油產業的影響，同時減少印尼對石油進口的依賴，改善貿易赤字。（編輯：郭中翰）1081111