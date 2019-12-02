土耳其經濟成長轉正 Q3年增0.9%

（中央社記者何宏儒安卡拉2日專電）經歷連3季負成長後，土耳其經濟成長率轉為正成長，第3季年增0.9%，擺脫去年夏季貨幣危機引發的衰退效應，但因消費成長下滑，相較前季，成長力道有減緩趨勢。

土耳其統計局（TurkStat）今天公布第3季國內生產毛額（GDP）成長年增率0.9%，低於安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）、路透社專家調查所預估的1.1%、1%。

經過季節及日曆調整，土耳其第3季經濟成長的季增率為0.4%，雖然連續第3季季增率為正，但低於第2季季增率的1%。

消費成長下滑是第3季成長趨緩的主因。其中，在國內生產毛額占比最高的家庭消費，季增率從第2季的3.4%降為1.9%，政府消費從2.2%降為1.9%。

彭博報導，土耳其經濟今年稍早擺脫去年夏季里拉危機造成的衰退，但當局仍有硬仗要打。在土耳其中央銀行（CBRT）激勵政策下，工廠產出等數據顯示經濟重回成長軌道，但美國制裁的陰影及地方選舉後的政局動盪，都對消費和企業信心造成壓力。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）不顧北大西洋公約組織（NATO）盟友反對，向俄羅斯採購防空飛彈系統。隨安卡拉與華府關係起伏，投資人跟著焦慮不安。艾爾段與美國總統川普交好，使土耳其暫時免於制裁，但安卡拉11月下旬開始測試俄製S-400雷達系統後，美國國會議員可能推動懲罰性措施。

為提振經濟成長，土耳其央行總裁烏伊薩爾（Murat Uysal）自7月上任以來，已大砍政策利率共1000個基點，從24%降為14%。政府想靠提供低利貸款來刺激經濟，但目標能否達成將取決於私營部門、投資和出口表現。

9月30日公布的新經濟計畫預測土耳其2019年全年經濟成長率為0.5%，並定下未來3年每年都成長5%的目標。（編輯：郭中翰）1081202