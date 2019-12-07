行賄各國取得生意被美盯上 愛立信300億和解

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）瑞典電信設備商愛立信公司（Ericsson）被控行賄取得生意，行徑遍及亞洲與中東而遭美國盯上。美國司法部今天宣布，愛立信同意支付超過10億美元（約300億台幣）達成和解。

法新社報導，愛立信在埃及的子公司也在紐約的聯邦法院認罪，承認共謀觸犯美國1977年制定的「海外反腐敗行為法」（FCPA）。

美國司法部刑事司司長班柯夫斯基（Brian Benczkowski）在聲明中說：「愛立信的貪腐行為涉及高階管理層，在至少5個國家裡持續達17年，全都起因於公司錯誤的唯利是圖政策。」

只要公司股票有在美國股市上市、或犯罪行為涉及美國領土或金融體系，美國法律賦予司法單位對這類企業的貪腐行為擁有管轄權。

據美國司法部聲明，美國檢方稱2000年至2016年間，愛立信密謀行賄、竄改帳目和紀錄，並使用能讓公司高層對貪腐視而不見的手段，涉及貪腐的業務遍布中國、越南、印尼、科威特和吉布地。

愛立信坦承，這些年間他們透過財務顧問和電信服務業者，移轉成千上萬的資金，弄出供行賄的非法資金，對外國官員送禮、招待旅遊和各種娛樂，以贏得當地國的官方電信業合作的機會。

全球計有44個國家立法，認定行賄官員以取得生意的作法構成犯罪行為，但以美國追查和裁罰跨國貪腐最不遺餘力。（譯者：黃靖貽/核稿：陳亦偉）1081207