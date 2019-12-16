挪威電信：5G選擇愛立信 但續用華為非核心零件

（中央社布魯塞爾15日綜合外電報導）挪威電信日前宣布選擇愛立信作為挪威5G電信網路的關鍵技術供應商，外傳棄用華為設備，挪威電信今天說，華為仍將和愛立信共同參與在挪威的5G建設，但不是核心網路。

在美國指控華為涉安全威脅下，歐洲多國對華為加強官方審查；華為則否認美方指控。儘管美國對盟邦施壓，仍有幾家公司持續與華為合作，包括挪威電信（Telenor）。

挪威電信負責人弗伯格（Petter-Boerre Furberg）13日告訴路透社，在未來4至5年現代化期間，挪威電信將在挪威逐步淘汰華為網路零件。

挪威電信負責通訊業務的副總裁柯努德森（Hanne Knudsen）向路透社說，公司與華為在4G領域的合作已逾10年，在公司的基礎設施現代化過程，華為仍將繼續參與其中。

柯努德森回覆路透社書面詢問時表示，挪威電信選擇愛立信建設5G無線電接取網路（RAN），但也會與華為繼續合作，無論是在維持4G網路及在挪威選定地區升級5G覆蓋率方面都是如此。

挪威電信正在使用芬蘭公司諾基亞（Nokia）與瑞典愛立信（Ericsson）的技術，建設核心網路。

柯努德森表示，華為的RAN硬體已有交貨，但不是核心網路方面。

她說，挪威電信芬蘭子公司DNA的5G RAN設備有幾家供應商，華為也是其中之一。

華為表示，歡迎同業在5G領域競爭，並期望與挪威電信繼續合作。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1081216