傳董事會通過 飛雅特克萊斯勒與寶獅雪鐵龍好事近

（中央社米蘭17日綜合外電報導）媒體引述消息人士報導，法國汽車製造商寶獅雪鐵龍集團（PSA）和飛雅特克萊斯勒汽車公司（FCA）今天分別召開董事會，通過規模500億美元合併案，將催生全球第4大車廠。

根據接近寶獅雪鐵龍集團的人士稍早表示，雙方可能在歐洲股市18日開盤前宣布已簽署有約束力諒解備忘錄的消息。

這兩家中型車廠6週前宣布結盟，打造成全球第4大的計畫。合併料有助雙方因應業界所面臨的各項挑戰，包括全球汽車需求下滑，以及發展降低排放廢氣的技術。

B. Metzler Seel Sohn & Co.分析師皮珀（Juergen Pieper）表示，合併不但將賦予寶獅雪鐵龍集團長久以來一直想要打入的北美市場，也有助於飛雅特克萊斯勒取得發展低排廢技術的基礎。不過，合併並沒有辦法解決雙方所有的問題。

合併後雙方仍「欠缺頂級品牌」，以及在中國汽車市場的「有利位置」。

中國的東風汽車擁有寶獅雪鐵龍集團12%股權，在合併後新公司的股權將降至4.5%，一方面是因為合併的關係，另一方面也因為部分持股賣給寶獅雪鐵龍集團。

媒體報導，東風的持股之所以令人關注是因為有可能引來美國監管當局的干涉。美國經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）上月表示，由於東風將持有合併後新公司的股權，川普政府將審查這起合併案。

此外，這起合併案也可能會因為義大利政府、法國政府和工會憂心員工會因此失業，而受到監管當局的詳加檢視。

合併後的新公司將可以和德國的福斯汽車（Volkswagen AG）一較高下，股市市值將達460億美元，超越福特汽車（Ford Motor）。

雙方公布討論合併消息時曾表示，將各自出資五成，在荷蘭成立控股公司，由寶獅雪鐵龍集團執行長塔瓦瑞斯（Carlos Tavares）出任合併後新公司的執行長，飛雅特克萊斯勒汽車董事長艾爾康（John Elkann）將擔任董事長。

法新社報導，新公司董事會將有11名董事，其中6名來自寶獅雪鐵龍集團，5名來自飛雅特克萊斯勒汽車。

合併後新公司旗下員工超過40萬人。現有品牌合併年銷售量超過870萬輛。飛雅特（Fiat）、愛快羅密歐（Alfa Romeo）、克萊斯勒（Chrysler）、雪鐵龍（Citroen）、道奇（Dodge）、DS、吉普（Jeep）、蘭吉雅（Lancia）、瑪莎拉蒂（Maserati）、歐寶（Opel）、寶獅（Peugeot）和沃豪（Vauxhall）等汽車品牌將齊聚同一屋簷下。（譯者：劉淑琴/核稿：蔡佳敏）1081218