台泰攜手開發智慧城 創造合作新模式與商機

由中興工程顧問公司和泰國安美德集團共同開發的「安美德-台北智慧城」23日在春武里府舉行啟動典禮。（駐泰代表處提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 108年12月23日

（中央社記者呂欣憓曼谷23日專電）由中興工程顧問公司和泰國安美德集團共同開發的「安美德-台北智慧城」今天舉行啟動典禮，這是台灣在東南亞第一個智慧城市展示據點與整合平台，創造台泰合作的商機。

駐泰代表處今天發布新聞稿指出，泰國「安美德-台北智慧城」（Taipei Smart City@AMATA）啟動典禮今天在春武里府安美德工業區舉行。駐泰代表處代表童振源和台灣產官學各界逾70人共襄盛舉，見證台泰交流邁進一大步。

中興工程顧問公司董事長陳伸賢與泰國安美德集團總裁邱威功8月20日在「2019台灣泰國產業鏈結高峰論壇」共同簽署「安美德-台北智慧城」開發案，在泰國安美德工業區內成立台北智慧城，預定明年完成規劃整地，成立台泰共同營運公司及向台灣智慧廠商的招商。

童振源表示，駐泰代表處與泰國東部經濟走廊辦公室共同合作，協助台灣高科技智慧產業廠商與泰國安美德集團合作設立台北智慧城，這是台灣在東南亞國家協會（ASEAN）國家第一個智慧城市展示據點與整合平台。

童振源指出，這個開發案將發揮智慧科技產業群聚效果並展現台灣智慧城市科技能量，運用安美德集團在東協各國經營工業區長達31年的經驗與國際政商網絡基礎，創造台灣智慧城市科技產業與泰國企業合作的商機，是台泰發展夥伴合作雙贏的新契機與新模式。

陳伸賢指出，「安美德-台北智慧城」在交通上鄰近曼谷機場，同時位於泰國東部經濟走廊內，享有來自國家及安美德集團提供的多項基礎建設成果及投資優惠。

今天的啟動典禮約有20多家台灣系統整合商參加，這些廠商將在智慧製造、智慧建築、智慧農業、智慧電能、智慧交通、資安等不同面向提供解決方案，並將依需求進駐「安美德-台北智慧城」設立廠房、研發中心或展示中心等，展現台灣智慧能量。

在啟動典禮中，包括中華電信、桃園機場公司、農業生物科技園區、國家實驗研究院、泰達電、大同、群光電能、台科大、創投公司及銀行等各界代表，與中興工程及安美德集團共同討論，規劃未來如何將智慧解決方案導入智慧城中。（編輯：王永志）1081223