阮春福：越南拚2045年躋身高收入國家之列

（中央社河內30日專電）越南總理阮春福今天表示，今年經濟成長率再度突破7%，政府將努力維持經濟高成長，希望在2045年建國100週年時，越南人均年所得能夠躋身高收入國家之列。

快訊新聞網站今天報導，越南政府與各地方視訊會議上午登場，由阮春福主持會議，越共中央總書記、越南國家主席阮富仲與越南國會主席阮氏金銀等與會。

阮春福在會上表示，今年越南國內生產毛額（GDP）成長率估計為7.02%，高出亞洲開發銀行（ADB）和世界銀行（WB）等金融機構對越南經濟發展的預測。這是越南連續第2年經濟成長破7%，達到2620億美元的經濟規模，與2015年相較，成長1.3倍。

阮春福指出，今年越南經濟不僅維持高成長，成長率在地區和世界上領先許多國家，而且也保持宏觀經濟的穩定性，全年通膨率僅為2.79%，銀行利率與匯率均保持穩定，公共債務占GDP比重從數年前的64%降至56%，全年進出口總額估計達5170億美元，貿易順差近10億美元，外匯存底達近800億美元等。

阮春福說，越南經濟良好發展，是整個政治體系、公務人員和民眾不斷努力的結果。為推動經濟快速成長，部分發展中國家經常犧牲環境保護，但是越南政府一貫主張經濟發展不可以環境污染為代價。

阮春福指出，目前越南國民平均年收入達近2800美元，而2019年中等偏上收入國家的國民平均年收入門檻為3996美元，「中等偏上收入國家的門檻就在我們眼前，越南應在未來20多年內努力維持經濟高成長趨勢，希望到2045年成為高收入國家」。

世界銀行把全球國家和地區按國民人均年收入分為四大類：低收入、中等偏低收入、中等偏高收入和高收入。根據2019年的標準，如果國民人均年收入高於1萬2375美元，則在高收入國家之列。

報導說，阮春福要求相關部委未來繼續發揮今年經濟社會發展的成就，聚焦排除有關經營環境的障礙、完善相關法律和機制，以及充分利用第4次工業革命帶來的機會，進一步推動經濟社會發展。（編輯：王永志）1081230