安全氣囊瑕疵 豐田本田召回610萬輛汽車

（中央社華盛頓21日綜合外電報導）日本豐田汽車今天表示，由於電控系統瑕疵，導致安全氣囊在發生車禍時不會充氣，將在全球召回340萬輛汽車。另外，本田也宣布因安全氣囊瑕疵，將在北美召回270萬輛汽車。

路透社報導，豐田這次召回的汽車包括美國290萬輛，車款涵蓋2011-2019 Corolla 、2011-2013 Matrix、2012-2018 Avalon和2013-2018 Avalon Hybrid。這次召回行動和一起致命車禍有關聯。

這些召回車輛的電控系統沒有適當的電子噪音保護裝置，車禍時產生的電子噪音可能會導致安全氣囊無法充氣，或充氣不完全；也可能妨礙安全帶預縮裝置的功能。

美國國家公路交通安全局（NHTSA）今年4月擴大對1230萬個有潛在瑕疵的汽車安全氣囊展開調查，當中包括豐田這次召回的車輛。

NHTSA調查發現，兩起迎面對撞事故，安全氣囊沒有充氣，疑似和豐田產品電氣過載（Electrical Overstress）有關，其中一起是致命車禍。兩輛事故汽車都是新款Corolla。

NHTSA表示，遭到調查的安全氣囊安裝在2010年至2019年出售的車輛，當中包括豐田、飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler Automobiles NV）、本田汽車（Honda Motor Co）、現代汽車（Hyundai Motor Co）、起亞汽車（Kia Motors Corp）和三菱汽車（Mitsubishi）等車廠汽車。

另外，本田汽車今天也宣布因為新安全氣囊瑕疵而在北美召回270萬輛汽車。這項瑕疵和高田（Takata）安全氣囊瑕疵不同。

本田這次召回的車輛包括1996年到2003年出廠的Honda和Acura品牌。本田表示，這次召回檢修將在大約一年後展開，因為另一家供應商的替換零件尚未到貨。

本田表示，將在美國召回240萬輛，加拿大召回30萬輛，並表示其他國家的召回數量，目前還不能確定。（譯者：劉淑琴/核稿：張佑之）1090122