野味市場死灰復燃 中國沒能從SARS疫情學到教訓

（中央社東京26日綜合外電報導）衛生專家說，中國沒能從當年的SARS疫情中學到最重要的教訓，那就是野生動物市場是疾病的龐大繁殖場，可能將病痛帶給人類。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，一般咸認嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的源頭來自棲息於亞洲部分地區的原生哺乳類動物果子狸。引發這波2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情的源頭至今雖然還不明朗，但中國當局認為與武漢華南海鮮市場有關。華南海鮮市場除如同其名販售海鮮外，也販售活體貓狗、野雞、蛇和土撥鼠。

中國在SARS疫情消退後對野生動物市場實施控管，但這些控管措施沒多久就形同虛設。中國一直以來都是野生和瀕絕動物的主要消費者，人們將這些動物宰殺來吃，或製成傳統中藥。

SARS權威研究專家、香港大學深圳醫院的袁國勇表示，2003年SARS疫情結束後，野生動物或野味交易顯然已經死灰復燃。SARS疫情當時在中國和其他國家共造成逾750人死亡。

他說：「可以理解要改變食物或飲食文化向來很困難，但這種重大疫情帶給我們的教訓，是我們必須尊重生命、生態系統和野生動物的棲息地。」

野生動物身上的病毒能夠輕易突變，並傳播到人類身上，進而引發人與人之間的傳染。袁國勇表示：「這種疫情會讓人類付出慘痛代價，再也不應發生。」

致力終結野生動物交易的野生救援協會（WildAid）執行長奈茨（Peter Knights）也說：「野生動物市場是瘟疫的培養皿，也是一種無法容忍的風險，應該盡快走入歷史。」野生救援協會總部位於舊金山。

奈茨說：「壓力、脫水、營養不良、骯髒的環境、野生和人工飼養的物種雜處，混合在一起就是創造致命新疾病的最佳溫床。」

他表示，經過SARS和這次武漢肺炎疫情，中國急需對這些野生動物市場實施嚴格禁令，並大規模進行宣導，降低民眾食用野味的需求。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1090126