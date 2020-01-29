武漢肺炎延燒 英國撤僑200人後隔離於軍事基地

（中央社記者戴雅真倫敦29日專電）英國外交部即將安排仍在武漢的200名英國公民明天離境返回英國，但他們回國後可能必須在一處軍事基地隔離2週。

英國外交部28日發布旅遊建議，建議英國公民若非必要，應避免前往中國，湖北省則是紅色警示，建議不宜前往、應速離境。英國航空公司（British Airways）今天宣布，停飛所有往返中國直飛航班。

「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情蔓延，已造成逾130人死亡。

英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）今天在推特發文表示：「我們正努力讓英國公民從武漢返國。大眾安全是第一要務。每一個從武漢返國的人將進行安全隔離14天，獲得充分的醫療照顧。」

英國廣播公司（BBC）報導，英國政府計劃明天將滯留武漢的200名公民接回，隔離地點可能是在一處軍事基地。從中國其他地區返回英國的人將不受影響，但仍被建議「自主隔離」14天。

各國撤僑後都有不同的隔離計畫。英國BBC報導，澳洲計畫將600名接回的公民隔離在距離本島2000公里的聖誕島（Christmas Island）。（編輯：韋樞）1090129