美自武漢肺炎疫區撤195人 未現症狀仍需隔離

（中央社加州河濱市29日綜合外電報導）中國2019新型冠狀病毒疫情升溫，美國自疫源地武漢撤出的近200人今天抵達加州一處軍事基地，官員宣布他們沒有出現症狀。歐盟也將安排2架專機撤出受困的歐洲國家公民。

● 專機落地響起歡呼聲 僑民仍須隔離72小時

美國疾病管制暨預防中心（CDC）官員梅森尼爾（Nancy Messonnier）說，他們仍需隔離在分配到的營房最長72小時接受監測，他們也被要求交出樣本，以檢驗是否感染2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）。

法新社報導，一架波音（Boeing）747包機今早降落加州河濱市（Riverside）馬奇空軍預備基地（March Air Reserve Base），緊急事故車輛與3輛巴士在停機坪等待飛機落地，身穿防護衣的人員也在旁待命。

梅森尼爾說，飛機停靠阿拉斯加州安克拉治（Anchorage）加油時，這195名乘客在首度踏上美國國土時爆出一陣「熱烈的歡呼聲」。

美國國防部發言人法拉（Alyssa Farah）表示，這群乘客中包含國務院員工與他們的眷屬。

她還說，「除了分配到的住處外」，撤出的僑民「無法進出任何基地地點」。她說：「國防部現階段的首要責任，是維護我們部隊、家屬與基地社區的安全。」

2019新型冠狀病毒俗稱武漢肺炎，從感染到出現症狀的潛伏期最長據信是兩週，不過某些病例是在數天內出現症狀，目前無法完全確定無症狀患者是否具傳染性。

美國目前有5起確診病例，另有95起仍在調查，官員警告可能出現更多病例。

● 歐盟安排專機 近600歐洲人想回家歐洲聯盟昨天表示，受武漢肺炎疫情影響，將近600名在中國的歐洲國家公民尋求返國。

法新社報導，歐盟危機管理執委雷納希克（Janez Lenarcic）告訴媒體，有許多歐洲國家公民想離開中國，目前已知約有600人，他們目前沒辦法離開。

他說，那些受影響的人來自奧地利、比利時、保加利亞、德國、西班牙、芬蘭、法國、義大利、拉脫維亞、荷蘭、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞及英國。

歐洲高度憂心中國武漢肺炎疫情，歐洲聯盟執委會昨天啟動公民保護機制安排2架專機，30日首架撤僑專機將從法國出發，初步估計大約先接回在武漢的250名法國公民。

● 第2架撤僑專機抵東京 日確診病例增至11例

日本放送協會（NHK）報導，第2架自武漢撤出日本僑民的包機今天抵達日本，機上有9人出現發燒或咳嗽症狀，東京當局未來幾天至少將再派出一架班機撤僑。

日本首架撤僑專機是在昨天抵達，NHK今天引述厚生勞動省說法報導，首架專機中有3名日本人對2019新型冠狀病毒呈陽性反應，不過其中兩人沒有症狀。

日本厚生勞動大臣加藤勝信向國會表示：「除了原本的8起病例，昨天從武漢返國的民眾中，已有一人確診感染（2019新型冠狀病毒）且出現症狀，另兩人則沒有症狀。」

加上這3名撤出的僑民，日本確診病例增至11起，其中兩人似乎是在沒有前往中國的情況下中鏢。有關當局昨天證實，日本出現第2例沒有前往中國卻對2019新型冠狀病毒呈陽性反應的病例。

這名女性患者是導遊，她跟沒有前往中國卻染病的一名司機一樣，都是在同輛巴士上服務。這名司機告訴有關當局，他1月初曾載著兩團武漢旅遊團，之後身體出現症狀。

加藤勝信說：「第8起病例是日本第2起疑似人傳人病例。我們確實出現新的狀況。」（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1090130