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南韓武漢肺炎再增4例 累計11例

最新更新：2020/01/31 15:05

（中央社首爾31日綜合外電報導）南韓今天新增4例武漢肺炎確診病例，目前共累計11例。隨著首爾當局將368位在武漢僑胞接回國內，這些首批撤僑人員中，有18人出現發燒症狀被送醫。

聯合新聞通訊社（Yonhap News Agency）報導，南韓中央應急處置本部上午宣布，新增1例新型冠狀病毒確診病例，是南韓20日確診首例以來第7例。染病者為28歲南韓籍人士，從26日輕微咳嗽，28日開始出現類感冒不適病症，昨天確診後隔離治療。

下午公布的第8名患者是位年約62歲婦女，她訪問武漢後從仁川國際機場入境。而另外3例的身分還在確認中。

韓聯社表示，第8例病患與上午公布的第7例病患乘坐同班機入境，皆於23日晚上10時20分搭乘青島航空抵達仁川機場。

防疫當局也表示，搭乘政府包機從武漢撤離的368位僑胞中，有18人出現發燒症狀送醫。其中12人在武漢天河機場檢疫就出現症狀，另外6人則在抵首爾金浦國際機場才出現病徵。

未出現症狀的350人搭乘政府專車前往隔離兩週。南韓政府表示，正繼續與中國政府協商，以派遣第2架班機接回剩餘的350多位南韓公民。（譯者：侯文婷/核稿：陳昱婷）1090131

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