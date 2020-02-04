快被武漢肺炎逼瘋 中國專家建議大哭紓壓

中國湖北省武漢肺炎疫情擴散，在封城及限制外出等措施下，中國人的心理健康成了新議題。北京回龍觀醫院專家楊甫德表示，大哭有助於紓壓。圖為中國山東省人民醫院的護理人員在隔離病房守護病患。（示意圖／中新社提供）

（中央社北京4日綜合外電報導）中國湖北省武漢肺炎疫情擴散，在封城及限制外出等措施下，中國人的心理健康成了新議題。網路上描述無聊的段子五花八門，專家則建議紓壓，可以一個人哭一場，或者打打拳擊。

根據中國國家衛生健康委員會統計，到昨天午夜為止，境內累計確診2萬438例、死亡425例。

法新社報導，中國衛生專家建議，若因2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）感到壓力，可以好好哭一場，如果沒效，就買個拳擊沙袋掛在辦公室，或試著唱歌。

由於疫情不退，許多學校和企業這週開始延長春節假期，防堵這種類似嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的疫情蔓延，專家也為正在精神上努力面對疫情的中國人提出建議。

中國許多城市的公共娛樂場所關閉，各種活動取消，當局呼籲公民待在家裡，避免春節假期間傳染。在此情況下，人民心理健康問題引起注意，第一線醫護人員的身心平衡也越來越令人關切。

根據新華社消息，在安徽等省分，已設立24小時電話熱線，專門服務因疫情而感到心理不適的人，他們可以與心理學者或精神病學專家聊聊。

健康專家也提出一些關於應對這種「非常狀況」的建議。

北京回龍觀醫院專家楊甫德說：「如果你的情緒特別壓抑，可以找個獨處的地方，花幾分鐘好好哭一場。」

記者詢問他給予第一線防疫醫護人員的建議時，他說：「哭完後，你會感覺好一點…下過大雨，陰霾的天空才能放晴。」

他表示，職員也可以在辦公室掛沙袋，打幾分鐘拳擊來放鬆。

為了防疫，人們長時間待在家裡，社群平台微博流傳著一些描述日子無聊的網路標籤，自嘲悽慘的狀況。

網路標籤「#終於把爸爸憋瘋了#」被點閱4.4億次，下有12萬則留言，其中有一段影片，內容是一家人戴著外科口罩在室內打羽球。

另一個標籤「#在家的我被逼成什麼樣了#」也有6.5億次點閱。

一名網路用戶寫道：「這是我宅在家的第10天，已不知年月、不分晝夜。」（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1090204