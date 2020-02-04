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中國官方專家：武漢肺炎病毒可存活5天 洗手非常重要
首頁 / 兩岸

湖北新型肺炎死亡率偏高 專家：醫療資源短缺

最新更新：2020/02/04 12:08
中國國家衛生健康委員會專家表示，由於湖北醫療資源短缺，所以相較其他地區死亡率較高。圖為湖北省總隊醫院防疫人員核對患者藥品。（中新社提供）
中國國家衛生健康委員會專家表示，由於湖北醫療資源短缺，所以相較其他地區死亡率較高。圖為湖北省總隊醫院防疫人員核對患者藥品。（中新社提供）

（中央社台北4日電）陸媒報導，中國國家衛生健康委員會專家李蘭娟昨晚表示，湖北省新型冠狀病毒肺炎死亡率偏高，是因為病例多以及醫療資源短缺等問題湊在一起產生的結果。

中國官媒中央電視台「新聞1+1」節目3日晚間連線採訪中國工程院院士、國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟，對湖北新型肺炎死亡率相關問題進行解讀。

節目主持人白岩松提問，為什麼離開湖北的確診病人死亡率只有0.18%，但湖北卻達到了3.13%，這麼高的死亡率，是什麼因素？

李蘭娟表示，在大陸其他各地是很多醫生服務幾個新型冠狀病毒肺炎病人，但在湖北、武漢，一個醫生要照護好多病人，醫務人員非常辛苦。再加上這段時間正好是感染的人全部發病的高峰期，病人增多，所以顯示出來醫療資源短缺等等這些問題。幾方面的原因湊在一起就產生了這樣的結果。

她表示，因為看到湖北在搶救、救治病人這方面的力量比較薄弱，所以也帶隊把浙江的一些精兵強將帶到這裡來，希望把救治病人這項工作做得更好一點。同時也把浙江救治病人的一些體會和經驗帶到這裡，跟湖北的醫務人員共同來抗擊這場疫情，來救治病人，特別是危重症的病人。

根據官方通報數據統計，截至2月3日，新型肺炎疫情起源地的湖北武漢市，確診死亡率達5.2%。（編輯：楊昇儒/翟思嘉）1090204

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