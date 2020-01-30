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武漢肺炎病毒致死率 世衛專家暫估2%

最新更新：2020/01/30 09:01

（中央社倫敦/華盛頓29日綜合外電報導）世界衛生組織專家結束訪問北京行程後說，非常擔心新型冠狀病毒正在中國以外的地方人傳人，而中國境內病例數量也正急遽增加。專家暫時粗略估算，這種病毒致死率約2%。

美聯社報導，引發武漢肺炎的2019新型冠狀病毒（2019－nCoV）在中國的感染人數，已超過2002年到2003年爆發的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）罹病人數。截至北京時間28日24時為止，中國國家衛生健康委員會統計確診病例5974例，超過SARS當年的5327例。

截至同一時間，中國累計武漢肺炎死亡病例132例，而當時SARS在中國奪走348條人命。科學家表示，關於新型冠狀病毒，還有很多疑問待解，包括傳染有多容易、感染後果有多嚴重等。

世衛組織（WHO）公共衛生緊急計畫（Health Emergencies Programme）執行主任萊恩（Michael Ryan）今天表示：「中國面對（疫情爆發帶來的）非比尋常挑戰，正採取非比尋常的措施。」

萊恩這週訪問北京，與中國國家主席習近平等高層官員會面後舉行記者會。他說，疫情仍集中在病例發源地武漢市及武漢所在的湖北省，但資訊不斷更新，每小時都在變動。

他說，中國以外之處已出現少數病毒人傳人病例，是世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）決定明天再度召集專家委員會的原因之一，會中將評估是否宣告這波疫情為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。目前日本、德國、越南、台灣都出現人傳人病例。

2019新型冠狀病毒疫情去年底在武漢爆發至今，全球確診病例約6000起，其中99%在中國，萊恩估計死亡率在2%，但也說這是非常初步估算的數字。

由於確診和死亡病例還在累計中，科學家目前只能粗略估算死亡率，且可能有許多症狀較輕微的病例沒有算進去。

作為對照，SARS病毒致死率約為10%。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1090130

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