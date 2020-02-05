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對抗新型冠狀病毒 美研發單株抗體療法

最新更新：2020/02/05 09:22

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國官員今天表示，政府正與製藥公司合作，針對引起武漢肺炎的2019新型冠狀病毒，利用一種曾在感染伊波拉病毒患者身上提高存活率的藥物類型來研發療法。

法新社報導，美國衛生及公共服務部（HHS）與雷傑納榮製藥（Regeneron）將合作研發單株抗體以對抗感染。在尋找對抗2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）方法的過程中，有人曾提到採用抗反轉錄病毒藥物及流感藥物的可能性，而利用單株抗體與這些療法都不同。

自去年12月以來，在中國湖北省武漢市出現的新型冠狀病毒已在全球造成將近500人死亡。

美國衛生及公共服務部官員卜萊特（Rick Bright）說：「新興傳染病可對國家健康安全造成嚴重威脅，像我們與雷傑納榮製藥自2014年起進行的公私部門合作，可迅速採取行動，因應新的全球健康威脅。」

單株抗體是在實驗室製造的單一類型抗體複製品，是免疫療法的一種形式。單株抗體會鎖定病毒上的特定蛋白質，抵銷病原體感染人體細胞的能力。

雷傑納榮製藥的REGN-EB3是一種由3個單株抗體組成的混合物，去年就顯示出可在非洲剛果民主共和國的伊波拉病毒（Ebola）患者身上，顯著提高存活率。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1090205

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