美再派2專機撤僑 自武漢撤逾300人

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國國務院今天表示，美國再派出兩架專機撤僑，從2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）爆發地中國武漢撤出300多人。英國外交部也包下一架民航客機，將於9日協助撤出英國公民。

法新社報導，一名國務院官員說，這兩架班機是在美國時間4日飛離武漢，乘客登機前都經過篩檢。

這名官員說，美國迄今已派出3架次撤僑專機，將500多人撤回美國。第一架撤僑專機撤回195名美國人，是在上週離開武漢並降落加州。

官員說，美國準備在6日再派出一至兩架次的專機撤出美國僑民，之後無意再派專機。

美國已經要求乘客強制隔離，這是聯邦政府自1960年代以來，首度採取這類重大措施。

這名官員說，如同在上週發布的旅行警示中所述，「目前人在中國的美國公民，應嚐試透過商業運輸方式離開」。

美國已經提供可用的政府專機座位，也要求美國公民支付機票錢。

另外，路透社報導，英國外交部今晚表示，2019新型冠狀病毒引發的肺炎疫情擴散，英國將包下另一架民航飛機，在9日協助英國公民和他們的家屬撤出武漢。

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）在聲明中說：「外交部租下第2架、也是最後一架英國班機，協助仍在中國湖北省的所有英國公民與他們的家屬撤出。」

英國稍早建議公民，有能力的話請撤離中國，以降低暴露於2019新型冠狀病毒的風險。

類似流感的2019新型冠狀病毒已在中國大陸造成490人死亡，疫情已擴散到數十個國家。由於多國實施旅行限制、企業暫停營運，世界第2大經濟體的中國將受到重創。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1090205