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疫情衝擊經濟程度 德智庫：數據不透明難以預測

最新更新：2020/02/05 19:43

（中央社記者林育立柏林5日專電）德國智庫學者表示，中國統計數據不大可靠，因此目前還難以預測2019新型冠狀病毒對經濟的衝擊，不過，與中國關係愈密切，受到的影響就特別大。

基爾世界經濟研究所（IfW）所長費爾伯邁爾（Gabriel Felbermayr）近日接受明鏡周刊（Der Spiegel）專訪時表示，中國統計數字的透明度雖然有改善，不過整體來說經濟數據仍不大可靠，因此現在預測疫情對全球經濟的衝擊還太早。

他指出，目前看來，與中國的關係愈密切，受疫情的影響就特別大，例如觀光、航空、物流和汽車零件業。

為減少武漢肺炎的衝擊，中國央行透過寬鬆的貨幣政策進場干預，費爾伯邁爾說，原因是中國政府擔心資金大筆出走。

不過，費爾伯邁爾指出，中國政府再也無法像當年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）一樣，利用基礎建設投資來刺激經濟，畢竟北京和上海之間再也不需要一條高鐵，因此他預測中國會用減稅等方式減緩疫情對經濟的衝擊。

他還說，如果經濟成長率明顯低於5%，同時失業率也上升，對中國政府就很危險。然而，鑑於經濟數據不透明，轉捩點到底何時會出現目前還很難說。

德國工商總會（DIHK）駐北京代表希爾德布蘭特（Jens Hildebrandt）也指出，目前難以預測疫情對經濟的影響，不過，中國的工廠在春節期間原本就放3到4個禮拜的假，因此疫情在農曆新年前後爆發是「不幸中的大幸」。

他告訴德國之聲（Deutsche Welle），中國政府將春節假期延後到2月2日或9日，因此下週或稍晚一點才能評估2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）對就業和生產的影響。（編輯：林憬屏）1090205

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