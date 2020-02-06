防疫管制入境 越南：以中國31疫區為限

為防武漢肺炎疫情擴散，越南政府之前宣布暫停接待來自中國或最近曾前往中國疫區的國際旅客。越南外交部發言人黎氏秋恆（圖）6日說明，這項入境管制措施以中國31個淪為疫區的省市區為限。中央社河內攝 109年2月6日

（中央社河內6日專電）為防範武漢肺炎疫情擴散，越南政府之前宣布，暫停接待來自中國或最近曾赴中國疫區的國際旅客。越南外交部今天說明，這項入境管制措施以中國淪為疫區的31個省市區為限。

越南政府近日宣布停飛越南往返中國的航班，暫停接待來自中國或最近曾前往中國疫區的國際旅客，要求境內業者必須暫停接受農曆春節期間返鄉過年的中國籍員工，對於返鄉後已回來的中國籍員工須先進行14天強制隔離與健康觀察等。

外交部今天舉行例行記者會，發言人黎氏秋恆（Le Thi Thu Hang）回覆記者有關越方禁止入境人員範圍的提問時說，這項入境管制措施適用於來自中國31個疫區的外國人。

她說，這項措施早已為各家媒體所報導，希望外國旅客計劃前往越南前掌握到這個消息，以免入境時遭到拒絕。

中華民國駐越南代表處4日表示，越南政府正以最高標準全力管控嚴防2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情，目前及未來的防疫措施可能會對越南企業及在越台商企業經營帶來很多挑戰。

針對台商申請簽證可能遭遇不便，代表處除去電越南公安部入出境管理局，獲得對台商簽證無任何改變的保證外，還正式發文公安部入出境管理局，告知台灣非中國疫區，台灣和中國的區別，請入出境管理局指示所屬單位及人員分辨台灣與中國不同，給予中華民國公民申請簽證便利。

針對台商被比照中國人士進行14天隔離，或台灣民眾在越南旅遊因被錯認中國旅客而遭拒絕進入旅館、餐廳及觀光景點等設施，代表處建議國人參考駐越處網頁和臉書（Facebook）上的處置方式，出示相關附件及中華民國（台灣）護照，說明台灣非中國疫區及台灣護照與中國護照不同；如還有問題，可立即致電代表處協助解決。

越南「青年報」網站今天報導，中部廣南省（Quang Nam）知名旅遊景點—會安市（Hoi An）人民委員會副主席阮文山（Nguyen Van Son）表示，香港和台灣不是中國疫區，當地任何旅遊業者若有抵制香港和台灣旅客的行為，將遭到嚴格處罰。（編輯：郭中翰）1090206