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南韓第3架撤僑包機落地 首次接運中國配偶

最新更新：2020/02/12 11:35

（中央社首爾12日綜合外電報導）南韓今天迎接第3架派到中國武漢撤回僑民的包機，首次載運南韓公民的中國配偶與直系親屬回到南韓，機上共有147人，其中67人是中國公民。

南韓聯合新聞通訊社報導，同架飛機昨晚也載著希望回到湖北省家鄉的16名中國公民，其中至少有一名女子確診感染武漢肺炎，但已經治癒。

世界衛生組織（WHO）11日將武漢肺炎定名為2019年冠狀病毒疾病（COVID-19），這波疫情已在中國造成1100多人死亡，並擴散到20多國，造成廣泛的經濟衝擊，而南韓證實出現28起確診病例。

一月底，南韓派出兩架撤僑包機，從爆發疫情的中國湖北省撤出數百名南韓公民。

中國宣布武漢全面封城，有段時間也導致南韓公民的中國配偶或家人無法撤離，迫使一些家庭必須在是否撤離上做出艱難決定。

根據南韓外交部，今天的專機載運147人，包括67名中國公民。

南韓外交部說，官員先前預計能撤出約170人，但有些人因為各種不同原因無法登機，包括沒有交通工具前往機場、改變心意，有些則是沒有護照或缺少其他必要文件。

官員說，機上至少有一人出現感染症狀。剛抵達南韓的僑民必須接受採檢，之後將在京畿道利川市的聯合軍事大學國防語言學校隔離兩週。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1090212

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