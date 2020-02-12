鑽石公主號4人武漢肺炎重症 高齡且本身患有疾病

（中央社東京12日綜合外電報導）停泊在日本橫濱港的鑽石公主號遊輪，截至今天已確認船上共有174人感染武漢肺炎，其中有4名重症高齡患者，由於4人本身都有疾病，日本政府厚生勞動省正調查疾病與重症間關聯。

日本讀賣新聞報導，發生俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）群聚感染的鑽石公主號，至今天為止所有確診病例中有4人是重症患者，包括3名60歲到70歲的日本人，及一名70多歲的外國男性，目前已知4人感染前本身都有疾病。

這4名重症患者都已被分送到各地醫療機構內加護病房等處治療，由於4人本身都有疾病，厚生勞動省將調查患者本身疾病與武漢肺炎重症間的關聯性。

厚生勞動省表示，今天新一波檢查結果出爐，船上又新增39名病例，從鑽石公主號3日晚間抵達日本橫濱港外以來，總計船上已有174人感染。174名確診患者中，男性有88人、女性86人；日本籍男女合計81人。

鑽石公主號上的旅客與船組員合計3711人，厚生勞動省至今針對有症狀者、與有症狀者長期密切接觸者，及自述身體不適者實施病毒檢查，總計已有492個人的調查結果出爐。接下來還可能實施追查檢查，感染人數有可能持續增加。

與鑽石公主號相關，有一名男性檢疫官曾在3日晚間到4日晚間上船為旅客量測體溫並回收問卷，他也在昨天確診感染。

有關被感染的男性檢疫官，是日本國內負責治療及防疫武漢肺炎的工作人員中，首位被感染的人。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1090212