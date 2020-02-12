憂武漢肺炎大咖紛退出 全球行動通訊大會恐取消

（中央社倫敦/柏林12日綜合外電報導）在各大廠商因武漢肺炎疫情延燒紛紛宣布不參加全球行動通訊大會後，主辦單位全球行動通訊系統協會（GSMA）今天召開理事會議，討論替代選項。消息人士稱，恐會取消舉辦。

由25位業界老闆組成的全球行動通訊系統協會理事會，於今天格林威治時間13時（台北時間晚上9時）召開虛擬理事會議，討論可能採取的選項。

全球行動通訊大會（MWC）原定2月24日至27日在巴塞隆納舉行，各大企業為在這場電信業年度最大盛會爭取預購訂單，支付數百萬美元在攤位和接待服務上。

但美國晶片巨擘英特爾（Intel）、社群網站龍頭臉書、中國手機製造商Vivo和美國的思科系統公司（Cisco Systems）等大企業昨天陸續加入缺席名單，包括意法半導體（STMicroelectronics）、法國Orange集團等公司也在今天宣布退出。

英國電信集團（BT）表示，在仔細討論與規劃後，決定不參加全球行動通訊大會。這家英國最大電信業者的發言人說：「很不幸的，為保護我們的員工與顧客，最負責任的決定就是退出參與活動。」

知情人士說，德國電信公司（Deutsche Telekom）不會出席活動。而芬蘭電信設備製造商諾基亞（Nokia）則說，取消參加活動是「審慎決定」，並計劃透過一系列Nokia Live活動直接提供服務給顧客。

中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病），目前累計確診病例逾4萬例，超過1000人感染後不治。（譯者：侯文婷/核稿：劉學源）1090212