越南水果因疫情出口不順 駐越處採購挺農民

越南與中國邊境因武漢肺炎疫情暫時關閉，造成部分越南農產品無法輸出，農民蒙受損失，愁上心頭。駐越處近日除了伸手採購水果，還呼籲在越台商響應訂購，希望能幫助越南果農度過難關。圖為駐越南代表處12日向南部前江省果農購買50箱火龍果。（駐越代表處提供）中央社河內傳真 109年2月14日

（中央社河內14日專電）越南與中國邊境因武漢肺炎疫情暫時關閉，造成部分越南農產品無法輸出，農民蒙受損失，愁上心頭。駐越處近日除了伸手採購水果，還呼籲在越台商響應，希望能幫助越南果農度過難關。

中華民國駐越南代表處表示，為防範2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情擴散，越南政府近期採取很多防疫措施，並對在越台商的配合予以肯定。

這些措施包括很多邊界通關管道關閉或有出入限制，導致各地農民辛苦栽植的新鮮水果無法出口，包括當季的火龍果和西瓜，以及2月下旬以後上市的芒果和香蕉等。

駐越處代表處11日獲知南部前江省（Tien Giang）有大批紅心火龍果因上述原因無法出口，又不耐久放，12日立即向這個產地訂購50箱火龍果。駐胡志明市台北經濟文化辦事處13日也自南部隆安省（Long An）購買50箱火龍果，一起以實際行動支持及協助當地果農。

駐越南兩處表示，越南農民現在面臨的挑戰，相信已與越南社會融為一體的台商都感同身受，因此呼籲越南台商聯合總會、各地台商分會、台商企業與朋友共同響應，在疫情結束及水果出口恢復正常之前，多加採購越南水果，作為自用、贈禮及員工團膳使用，支持越南農民度過這段艱難時期。

駐越南代表處表示，各地台商會都積極響應呼籲，近日陸續發起團購。（編輯：陳永昌）1090214