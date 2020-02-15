印度武漢肺炎3起確診病例 全部治療康復

（中央社記者康世人新德里15日專電）印度武漢肺炎3名確診病患，經送醫隔離治療後，克勒拉省高層官員透露，3名病患已經全部康復。另外，從武漢撤回645人，經14天隔離觀察及檢測確認沒有感染。

印度克勒拉省（Kerala）財政廳長艾薩克（Thomas Isaac）昨天推文表示，就像對抗立百病毒（Nipah）一樣，克勒拉省已經戰勝2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。

艾薩克說，經中央機關確認後，3名感染武漢肺炎的病患已經完全康復，沒有二度擴散，隔離觀察的人數也急遽下降。

印度宣布1月30日確診首名感染武漢肺炎的病例後，陸續又確診2名病例，迄今累計仍維持3名病例，都在克勒拉省，且都是在武漢求學返回印度的學生。

這些學生在確診後分別被送到不同醫院進行隔離治療，印度衛生與家庭福利部說，3名確診病例對治療反應良好。

此外，印度派兩架專機從武漢撤回的645人，經過14天隔離觀察及檢測後，也都呈現陰性，確認沒有感染武漢肺炎。

印度公衛專家認為，印度當局立刻啟動機場檢疫與發燒篩檢等措施，同時把曾到過疫情爆發區的1萬1500人進行社區隔離及追蹤聯繫，每天即時更新疫情資訊，防疫工作做得非常出色。（編輯：王永志）1090215