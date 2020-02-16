鑽石公主號加拿大乘客回國後再隔離14天

（中央社記者胡玉立多倫多15日專電）加拿大政府15日晚宣布，將派專機接回目前停靠在日本橫濱碼頭「鑽石公主號」遊輪上的加拿大乘客，這些乘客返國經評估後將送往安大略省康沃爾市再防疫隔離14天。

加拿大外交部發布聲明，「確保加拿大人的健康和安全是我們的首要任務。做出此決定，是因為乘客在鑽石公主號上遇到特殊情況，也是為了減輕日本醫療體系的負擔。」

聲明指出，加籍旅客在日本登機前將先進行症狀篩檢，表現出2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）症狀者將禁止登機，並轉移至日本衛生體系接受適當醫療。

無症狀的加國人將搭專機飛往位多倫多東部的翠登空軍基地（Trenton air force base），之後再做評估，然後送到位於安大略省康沃爾（Cornwall）的NAV加拿大航空培訓學院（NAV Canada Training Institute）隔離14天。

加拿大政府表示，「我們正在與嘉年華遊輪公司（Carnival Cruise Lines）和日本政府緊密合作，以協助撤離。那些留在日本的加國人將繼續得到加拿大政府的全面領事服務。」

同時，加拿大將派遣公共衛生專家、軍方醫務人員，外加4名常駐快速部署小組（SRDT）成員，在東京協助加拿大人度過此艱難時期。

鑽石公主號搭載約3700名旅客及船組員，目前已知有355人確診，感染率逼近10%，是中國以外最嚴重的疫區。

鑽石公主號一名乘客將這艘郵輪乘客國籍資料上傳到推特（Twitter），內容顯示，乘客包括日本1285人、香港470人、美國425人、加拿大215人、英國40人、俄羅斯25人、台灣20人、以色列15人和紐西蘭13人等。（編輯：韋樞）1090216