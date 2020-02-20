武漢肺炎首例確診出院 新加坡康復人數續升

新加坡強化防疫力道，啟動抗疫津貼計畫，凡罹患呼吸道疾病的新加坡公民與永久居民，到指定的900家私人診所看病都能獲得補助津貼。中央社記者黃自強新加坡攝 109年2月20日

（中央社記者黃自強新加坡20日專電）新加坡武漢肺炎確診累計病例達84起，其中雖然4人病情危急，病情穩定患者也有46人，目前共34人康復，出院人數同時不斷上升，新加坡確診第一號病患昨天出院。

新加坡媒體聯合早報指出，這名來自中國山西的66歲退休車床工人，利用今年春節與家人赴新加坡與馬來西亞旅遊。全家10人於1月20日經廣州飛抵新加坡，結果這名退休工人確診感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19），他的兒子後來也成為新加坡第3起確診病患。

與他們同行的另外8名親屬接續前往馬來西亞，被隔離在新山的旅館，其中雖有4人確診，幸均康復出院。這名退休車床工人在新加坡住院28天，昨天也順利康復，但他的兒子目前仍未出院。

新加坡出現新病例數速度微幅放緩，迄今累計確診人數達84起，出院人數同時不斷上升，如從16日的19人出院，增加到19日的34人，病危人數減至4人，病情穩定患者共46人。

新加坡目前有5個2019年冠狀病毒疾病感染群，包括新加坡基督生命堂、永泰行、君悅酒店的國際會議、實里達航空嶺工地與神召會恩典堂，其中神召會恩典堂感染群人數有22人。

新加坡強化防疫力道，啟動抗疫津貼計畫，施行以更嚴格的「居家通告」（Stay Home Notice）取代現行「缺席假」（leave of absence），凡接獲「居家通告」者，14天內不得外出，違者受罰。

副總理兼財政部長王瑞杰18日發表2020年財政預算案，除將撥款新幣8億元（約新台幣174億元），對抗2019年冠狀病毒疾病外，也將對旅遊、航空、零售、餐飲，以及「點對點的交通服務」（point-to-point transport services）等5大行業額外援助。

另外，新加坡目前無意調升「疾病爆發應對系統」（DORSCON）等級，亦即從橘色警示提升到最高等級的紅色。

新加坡從1日23時59分起，禁止所有過去14天內曾到過中國的旅客入境新加坡或在新加坡轉機，另也禁止任何持有中國護照的旅客入境新加坡，不過，如果已有一段時間未入境中國，移民與關卡局或許會斟酌處理。（編輯：陳惠珍）1090220