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馬來西亞第2次武漢撤僑 25日載回75人

最新更新：2020/02/21 15:45

（中央社記者郭朝河吉隆坡21日專電）馬來西亞副首相旺阿芝莎（Wan Azizah Wan Ismail）今天宣布，25日將進行第2次撤僑，預計從武漢撤回75名馬來西亞人。

她發表聲明表示，外交部與國家災害管理機構（NADMA）將安排亞洲航空（AirAsia）飛機，於25日飛往武漢，將身處在武漢的75名馬來西亞人撤回。撤僑模式將比照第一次撤僑行動，即飛機將停在吉隆坡國際機場，所有人將被送往高等教育領導學院（AKEPT）進行14天的隔離。

另外，旺阿芝莎表示，除了已經在馬來西亞逗留超過14天的學生，所有中國籍學生都必須健康檢查。高等教育局旗下的教育組（BEM）將根據衛生部和教育部規定的標準作業程序，對這些學生進行健康檢查。

她表示，馬來西亞海關將會提高從中國返馬的檢測程序，除了熱掃描儀的檢查外，還會採集唾液檢測。

她說，每天交通往來頻繁的大馬柔佛州新山和新加坡邊境的關卡也會提高檢測嚴謹度。馬來西亞衛生部將於25日與新加坡政府舉行雙邊聯合工作委員會，討論雙邊出入境的監測和控制方式。

馬來西亞第一次武漢撤僑專機3日前往武漢，4日載回留在湖北省的馬來西亞公民。專機共載回133人，當中包括107名馬來西亞民眾，12名機組人員，8名協助和救災人員與6名馬來西亞駐北京大使館官員。（編輯：馮昭）1090221

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