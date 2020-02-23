義大利外銷大量口罩庫存到中國 現市面供不應求

（中央社記者黃雅詩羅馬23日專電）義大利武漢肺炎疫情激增，讓原本不習慣戴口罩的義大利民眾也紛紛上街或上網瘋搶口罩。義媒報導，米蘭市區多數藥局口罩都已完售，一盒100枚包裝的口罩價格飆至100歐元（約新台幣3300元）。

義大利目前市面口罩供不應求，不過10天前，義大利還外銷大量口罩到中國。

義大利21日傳出境內社群感染，到22日半夜為止已激增至76例，加上先前3例境外移入案例，全義累積79個確診案例，是全歐洲目前疫情最嚴重的國家。

義大利網媒「今日米蘭」（Milano Today）報導，米蘭南部一家藥局表示，一個上午就賣光店內所有的口罩，仍不斷收到客戶詢問，藥局試圖訂貨，但很多廠商都反應已無庫存，只能隔天再試。

報導說，有些藥局只剩下每盒100枚口罩的大包裝商品，但是售價要100歐元，讓排隊客人躊躇不知該不該買。一位客人表示，她不需要這麼大量的口罩，可能購入後會再上網分售給其他人。

義大利「訊使報」（Il Messaggero）報導，週末有需要搭火車往返羅馬、米蘭的乘客，都顯得心事重重，先前在火車上看到戴口罩的多半是亞洲人，這兩天火車站內的藥局大排長龍，許多乘客搶著在搭車前買洗手液或口罩。

義大利最大財經報「24小時太陽報」（Il sole 24 Ore）13日報導，義大利一家專門生產保護呼吸道的專業醫療口罩公司Dpi di Roma表示，公司10天內就把10年的口罩庫存用光，每天都接到數千萬片口罩的訂單。

報導引述Dpi di Roma公司代表指出，比起特殊專業口罩，一般過濾型口罩的經濟價值低，所以公司已不再自行生產，都是委託中國工廠製造，其中一家重要製造商剛好就在中國武漢，他們最近收到的大量訂單雖未指名是要賣到中國，但他們知道售出的很多口罩最後其實是「回到了產地」。

Dpi di Roma公司代表指出，他也注意到有些人趁疫情以口罩圖利，例如一包12個的口罩，公司的官網售價是6歐元，但在Ebay價格已被炒高到50歐元。（編輯：陳惠珍）1090223