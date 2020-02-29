韓武漢肺炎死亡第17例 77歲患有糖尿病男子

（中央社記者姜遠珍首爾29日專電）韓國一名77歲罹患糖尿病男子感染冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診，今天清晨7時20分病逝於漆谷慶北大學醫院，成為韓國武漢肺炎死亡第17例。

韓國聯合新聞通訊社報導，據大邱市保健當局今天表示，這名男子於2月23日住進漆谷慶北大學醫院，25日凌晨被篩檢為確診。

漆谷慶北大學醫院表示，病患原本有糖尿病和帕金森氏症，住院時身體狀況極差。

另外，韓國中央災難安全對策本部第一總括協調官金剛立今天表示，新天地大邱教會信徒確診感染冠狀病毒疾病的比例極高，研判大邱地區確診病例近日將持續增加。

韓國聯合新聞通訊社報導，金剛立表示，前往清查診所接受檢測的大邱市民被確診的比例遠遠低於新天地信徒。9334名新天地大邱教會信徒中約三分之一的標本採集工作已完成。

據大邱市政府和醫務人員指稱，確診病例中80%以上病情較輕無需治療，20%有呼吸道疾病症狀而需要治療，其中5%需要特別觀察。

大邱市醫師協會從28日起根據患者病情的輕重程度，優先對重症患者進行住院治療。

金剛立表示，預計這個週末將是疫情的關鍵時刻，呼籲民眾儘量避免外出，暫停參與宗教活動和集會等活動。（編輯：王永志）1090229