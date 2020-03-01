矽谷新增無症狀確診 恐慌性購物人潮搶物資

美國西岸一個星期內傳出多起感染源不明、無接觸史的案例，疫情蔓延引發的恐慌，舊金山灣區一家賣場貨架上的商品，在這個週末幾乎被掃空。中央社記者周世惠舊金山攝 109年3月1日

（中央社記者周世惠舊金山29日專電）舊金山灣區今天新增一例無症狀確診病例，升高社區對武漢肺炎疫情的警戒，這兩天賣場湧入恐慌性的採買人潮，甚至掃空貨架。

舊金山南灣的聖克拉拉郡（Santa Clara County）今天新增一例2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例，是家庭內感染卻無症狀的一名女子，這讓矽谷在一個月內出現4起確診；截至今天傍晚，舊金山灣區通報確診16例。

當地衛生官員莫爾茲（Marianna Moles）說：「必須有社區傳染的準備。」

繼舊金山於25日宣布進入「緊急狀態」，聖克拉拉郡衛生官員柯迪（Dr. Sara Cody）28日在記者會上說，社區感染不可避免，請民眾開始思考日常生活秩序可能被打亂，「若需要待在家裡一、兩個星期」的準備。

隨著舊金山灣區的疫情蔓延，民眾囤積物資，一家連鎖超市員工表示，「昨天才進貨，今天仍不夠」。中央社記者周世惠舊金山攝 109年3月1日

正值週末，當地多家超市出現大批搶購人潮。

「比感恩節前夕更多人」，亞馬遜旗下的全食超市公司（Whole Foods Market Inc.）一家分店的店員告訴中央社記者，「這兩天恐怕都是恐慌性購物，昨天已有很多人來買菜，今天還是這麼多，每個結帳口全開，而且都排了長長的隊伍」，至於防疫產品如乾洗手則缺貨中。

「我們昨天才進貨，今天看來仍不夠」，喬氏連鎖超市（Trader Joe's）一家分店的收銀員告訴中央社。

喬氏連鎖超市創辦人庫隆比（Joe Coulombe）28日去世，享壽89歲，這家頗受美國民眾歡迎的超級市場1960年代在洛杉磯以類似便利商店的小規模起家，如今在全美有500多家分店。

到今天傍晚，不管是冷凍食品、早餐麥片、罐頭食品等，在矽谷一家喬氏連鎖超市的貨架上幾乎都被掃空。店員說：「以前很少這樣，有點瘋狂。」

有位民眾買進大批運動飲料，他認為「病毒沒藥醫，只能補充電解質」。

華裔社群則搶「米」，好市多（Costco）一家分店的50磅（22.68公斤）大包裝米被搬光，社區群組紛紛以訊息通知鄰里「不必再去了」，並以「世界米戰」（World War Rice）來形容。（編輯：郭中翰）1090301