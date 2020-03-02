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泰國確診病例43起 官員指本土傳染有限

最新更新：2020/03/02 16:53

（中央社記者呂欣憓曼谷2日專電）泰國政府今天宣布新增1例武漢肺炎確診病例，是一名從事觀光業的泰國女子，全國累積病例已達43例。泰國防疫官員表示，泰國本土傳播案例相當有限，並未進入社區傳染階段。

泰國公共衛生部常務次長蘇坤（Sukhum Kanchanapimai）今天在記者會中表示，這起新增案例是一位22歲的泰國女子，她和第37起確診病例一起工作，第37起確診病例是專門接送中國遊客的司機。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，泰國疾病管制局局長素望猜（Suwannchai Wattanayingcharoenchai）在記者會中表示，泰國的確診病例主要分為兩大類，第一類是在其他國家遭感染的病例，第二類是在泰國境內遭其他人例如中國遊客傳染的病例。

素望猜表示，泰國的本土傳染病例仍然相當有限。

泰國疾病管制局顧問塔威（Tawee Chotpitayasunondh）表示，武漢肺炎在泰國還沒有進入大規模社區傳染的階段，不過萬一進入社區傳染階段，政府已經準備好各種措施應對疫情。

民族報（The Nation）報導，公共衛生部表示戴上口罩是很重要的事情，一般人戴布口罩已足夠，醫療口罩則留給醫療護人員使用，而N95則是給確診案例以及對PM2.5敏感的人使用。

截至今天為止，泰國共有43起2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診案例，1人死亡，31人康復出院，11人住院治療。（編輯：韋樞）1090302

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