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羅馬出現首起家庭群聚感染 政府升高各區限令

最新更新：2020/03/02 22:35

（中央社記者黃雅詩羅馬2日專電）義大利確診病例衝破1700例，羅馬首都也出現第一起市內家庭群聚感染。義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）1日簽署新禁令，將全義依危險情況分區，並個別升高管制措施。

截至2日中午，義大利新型冠狀肺炎（COVID-19）確診案例已達1731例，累計42人死亡。

義大利首都羅馬1日出現首例市內感染案例，他是一名曾接待北部朋友的警察，他的4位家人今天檢驗結果全部呈現陽性，包括他太太、兩個小孩與一位姻親。

這名警察的兒子在羅馬郊區就讀的高中已關閉，他的女兒就讀羅馬睿智大學（Universita di Roma La Sapienza）資訊科系也緊急停課。

日前羅馬機場附近也曾出現一家三口感染案例，不過那名女子是在北義接觸確診案例後感染，並非在羅馬市內染病，因此這位警察一家是羅馬市區內的感染首例。

根據新禁令，北義米蘭附近已封城的11個「紅色區域」城鎮，除繼續禁止進出，也全面暫停各種娛樂體育活動、商業營運、公共運輸設施。

鄰近重災的「黃色區域」，包括以米蘭為首府的倫巴底（Lombardia）大區、以威尼斯為首府的威內托（Veneto）大區，以波隆那為首府的艾米利羅馬那區（Emilia Romagna）等，3月8日之前暫停體育、娛樂、文化、宗教等群聚公共活動。

黃色區域內餐廳、博物館照常開放，但必須確保顧客之間相距「一公尺」安全距離，滑雪場維持營運，但纜車等密閉交通工具，每次載客只能為原本乘量的1/3。

倫巴底大區內較嚴重的地方，則另外暫停健身房、游泳池等設施開放。

對於其他疫情仍未大爆發的區域，義大利政府僅建議公司行號盡量增加遠距工作的可能；學生如因身體不適缺席多日，再回到學校時必須出具醫生檢驗證明。（編輯：韋樞）1090302

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