武漢肺炎伊朗高官接連中鏢 武裝部隊投入防疫

（中央社記者何宏儒安卡拉3日專電）伊朗難擋武漢肺炎迅猛疫情，高官或政要相繼「中鏢」，最高領袖哈米尼今天下令武裝部隊投入防疫。世界衛生組織秘書長譚德塞認為德黑蘭沒有掩蓋疫情。

伊朗副衛生部長萊希（Alireza Raisi）今天表示，境內又有11名患者不治，使得因感染俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡人數增至77人，累計確診數則增加835例，攀升至2336例。

半島電視台（Al Jazeera）報導，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Hosseini Khamenei）今天下令武裝部隊協助衛生部對抗疫情時說：「對公共衛生、對防範疾病散播的任何援助都是良善的，助長疫情散播則是罪孽。」

繼伊朗前駐教廷大使霍斯羅沙希（Hadi Khosroshahi）後，昨天傳出哈米尼的顧問團權宜委員會（Expediency Council）委員米爾莫哈瑪迪（Mohammad Mirmohammadi）也因武漢肺炎病逝。

另外，包括衛生部副部長兼冠狀病毒特別小組組長哈利奇（Iraj Harirchi）、國會國家安全暨外交事務委員會主席左努爾（Mojtaba Zolnour）、副總統艾伯特卡（Masoumeh Ebtekar）等則相繼確診。

土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）今天引述伊朗國會副議長米斯里（Abdul Reza Misri）的說法報導，至少23名伊朗國會議員「檢測結果呈現陽性」，基於衛生顧慮，國會議員已暫時不接見選民。這也就是指擁有290席的伊朗國會有近8%議員中鏢。

伊朗衛生部表示，自昨天起動員30萬人醫學團隊，到全國各地「挨家挨戶」主動尋找武漢肺炎疑似病例，並將他們送醫。

衛生部長納馬基（Saeed Namaki）標榜「伊朗是東地中海地區採取開創性做法的國家之一，這也是舉世創舉」，但此舉同時也反映疫情嚴峻程度，使當局不得不祭出非傳統手段

伊朗境內武漢肺炎疫情一發不可收拾，當局隱匿疫情的說法甚囂塵上。儘管高官或重要政治人物都難逃「中鏢」，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）2日在CNBC專訪中仍表示，根據WHO監控各國因應疫情作為的機制，看不出德黑蘭當局有掩蓋的情事。

伊朗國營英語電視台新聞電視台（Press TV）今天報導，被問到外界對於伊朗可能掩蓋疫情嚴重程度一事高度關注時，譚德塞說：「我不會在沒有事實根據的情況下去誣陷任何國家。」

他指出：「有一些媒體報導… 不過，呃，世界衛生組織是一個專業組織，應該進行事實查核。我們不能跟著記者人云亦云。」

譚德塞強調，WHO自有查核機制，「根據我們自己的機制，還沒有發現那樣的情況。不過如果我們有發現，那我們當然應該進行處理」。（編輯：周永捷）1090303