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武漢肺炎疫情慘 義大利擬設新隔離紅區

最新更新：2020/03/04 09:24

（中央社羅馬3日綜合外電報導）武漢肺炎疫情持續升溫，義大利迄今累計2500多起確診病例，79人喪命，成為2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情最嚴重的歐洲國家，當局正考慮設立新的「隔離紅區」。

法新社報導，民防機構說，本月1日至2日的24小時內，義大利新增18起死亡病例，2日起又增加了27例，總數來到79。

79起死亡病例中，55例發生在米蘭所在的北部倫巴底大區（Lombardy），以波隆那（Bologna）為首府的艾米利羅馬那區（Emilia Romagna）則有18死。

官方數據顯示，在醫院接受重症照護的人數從昨天的166人增至229人。

義大利迄今累計確診2502例。官員說，他們已經檢測了2萬5856件樣本。

路透社報導，義大利國家衛生院院長布魯塞弗羅（Silvio Brusaferro）今天說，由於北部城市貝加莫（Bergamo）附近區域的確診病例數非常多，當局考慮在此設立新的「隔離紅區」。

義大利政府2月22日設立兩個紅區，其中一個以金融首都米蘭東南方的倫巴底大區10個城鎮為中心，規模較小的另一個則在鄰近的威尼托大區（Veneto）。

自那時起，米蘭東北方的貝加莫附近也出現愈來愈多確診病例。詢及是否可能設立新的紅區，布魯塞弗羅說：「我們正在考慮採取這種措施的可能性。」（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1090304

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