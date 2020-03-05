武漢肺炎延燒 美國衛生部緊急採購5億片N95口罩

（中央社記者江今葉華盛頓5日專電）美國武漢肺炎疫情連日來大爆發，卻出現口罩短缺現象。為因應疫情發展，美國衛生部表示，將在未來18個月內採購5億片N95防護性口罩，確保醫療人員使用無虞。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）與各州政府發布的訊息，全美目前共確診162起2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）病例，11人死亡。至少已有13州通報確診病例。

鑑於疫情可能擴大，美國衛生部宣布將在未來18個月內添購5億片N95專業用防護性口罩，供醫療專業人員使用。由於是採取保證收購方式鼓勵製造商增產，衛生部表示，廠商不用擔心疫情趨緩後會有產量過剩問題。

衛生部助理部長卡德里克（Robert Kadlec）昨天表示，全美需要約3.5億片N95口罩，但目前庫存僅約3500萬片，只有10％。不過衛生部稍後澄清，目前美國國家戰略庫存約有4200萬片口罩，其中1200萬片為N95口罩、3000萬片為外科口罩，口罩存量明顯嚴重不足。

此外，為因應緊急情況，美國食品暨藥物管理局（FDA）2日曾批准一項緊急使用授權，允許醫護人員在疫情爆發期間，使用已獲美國國家工作安全與保健研究中心（NIOSH）認可但尚未獲得FDA認可的部分建築與工業用口罩。（編輯：陳永昌）1090305