武漢肺炎肆虐義大利　奢侈品供應商訂單大減

（中央社米蘭10日綜合外電報導）奢侈品最大消費市場中國與奢侈品王國義大利，陸續遭武漢肺炎肆虐。產業消息人士表示，古馳（Gucci）、路易威登（LV）等全球奢侈品品牌都在削減義大利供應商的訂單。

路透社報導，義大利擁有好幾十家高級精品的專業製造商，從鞋子、皮革品到男裝等。但義大利現在是中國以外武漢肺炎疫情最嚴重的國家，促使羅馬當局下令對富裕的義大利北部祭封城令。

路透社訪問托斯卡尼（Tuscany）和受封城影響的威尼托大區（Veneto）多家紡織品與皮革品供應商，許多人表示，早在8日封城之前，奢侈品牌在1月底就因中國的需求大減而開始砍單。

開雲集團（Kering SA）高級品牌的小型供應商說：「我們每個月可以為古馳生產800到1000個手提包，2月我們做了450個，然後3月就沒有訂單了。」

這名業者說：「我們連4、5月都沒有訂單，公司都沒動靜，我們只好暫時裁員。」

和其他多數業者一樣，這名供應商因為擔心未來失去訂單而不願具名受訪。他的生產基地位於靠近義大利皮革製品重鎮佛羅倫斯（Florence）的斯坎迪奇（Scandicci），並雇有8名員工。

中國消費者在全球奢侈品市場中，貢獻超過1/3，由於當局致力對抗疫情，這些奢侈品牌被迫關店或是擱置展店計畫，以及延後在當地投放廣告開支。

武漢肺炎疫情在全球蔓延，義大利情況尤其嚴重，伴隨著英國、美國都對義大利祭出旅遊警示，讓旅遊業進一步受挫，預告這個擁有900億歐元（約新台幣3兆元）時尚和紡織業的市場，將面臨重大的銷售打擊。

在義大利工業總會（Confindustria）負責時尚產業的馬倫齊（Claudio Marenzi）說，義大利紡織品的外國買家自2月底開始取消訂單，部分零售店的銷售砍半。

馬倫齊表示，自武漢肺炎在中國爆發後，「我們就知道，第一季業績表現將會下滑，但現在對我們來說，全年的業績都處在化為泡影的風險中。」（譯者：陳家倫/核稿：陳昱婷）1090310