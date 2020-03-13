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梅克爾警告疫情比金融危機時嚴峻 學校停課1個月

最新更新：2020/03/13 19:49

（中央社記者林育立柏林13日專電）武漢肺炎疫情延燒，德國總理梅克爾警告，情勢比金融危機還嚴峻，她呼籲民眾減少社交。德國各地學校下週起將停課一個月，博物館也陸續閉館。

梅克爾（Angela Merkel）昨天與全國16位邦總理開會後表示，武漢肺炎感染人數快速上升，由於沒有藥物和疫苗可對付，當前的情勢「比金融危機時還嚴峻」。

德國政府原本建議全國各級政府和主辦單位取消1000人以上的活動和集會，梅克爾說，接下來一個月是防疫的關鍵期，因此1000人以下的活動也要取消。

她並呼籲社會大眾減少社交，「在這個轉折點，每個人都得付出很多」。

德國各級學校是由邦政府主管，今天西部的薩蘭（Saarland）、南部的巴伐利亞（Bayern）、中部的下薩克森（Niedersachsen）和首都柏林等邦政府率先宣布，下週一起將關閉各級學校和托兒所，直到4月下旬復活節假期結束為止，其它邦政府也可望在今天做出決定。

此外，全國各地包括柏林博物館島（Museumsinsel）在內的博物館，昨天起也陸續宣布閉館或停辦導覽和演講等活動。

根據國家疾病防治單位羅伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute）到12日為止的統計，德國2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例有2369人，疫情在過去幾天有擴大的趨勢。（編輯：陳永昌）1090313

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