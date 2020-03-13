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新加坡防武漢肺炎 超過250人活動須取消或延期

最新更新：2020/03/13 21:28

（中央社記者黃自強新加坡13日專電）武漢肺炎疫情持續延燒，新加坡今天宣布新防疫措施，凡超過250人出席的文化、體育或娛樂的售票活動，應予取消或延期舉行，藉以減少民眾群聚接觸機會。

新加坡2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）今天新增13起確診病例，累計確診達200人。裕廊戰備軍人協會俱樂部的私人晚宴迄今是新加坡最大感染群。

國家發展部長黃循財今天指出，把人數限制在250人，是提供主辦單位參考的合理數字，但活動是否舉行，仍要取決於活動性質、時間與出席人數的密集程度。

如果活動已經售票，主辦單位必須採取符合標準的防範措施，活動才能如期舉辦。

黃循財也說，新加坡暫時沒有讓學校停課的計畫，但不排除未來有這個可能性。

另外，衛生部指出，餐飲業者應把座位相隔一公尺，諸如賭場、電影院、博物館、畫廊與主題公園等娛樂場所或旅遊景點，應限制各個時段的入場人次；或是增加入場者彼此之間的距離，減少不必要的接觸，確保公共衛生安全。有室內設施的健身房和體育館也應限制顧客人數。

新加坡現階段沒有打算調升「疾病爆發應對系統」（DORSCON）等級到紅色警戒，也不會像中國、韓國或義大利一樣封城。

新加坡抗疫跨部門工作小組也宣布擴大邊境管控措施，從15日晚間11時59分起，凡過去14天曾造訪義大利、法國、西班牙與德國的旅客將禁止入境。新加坡即日起也不讓所有郵輪靠港。（編輯：周永捷）1090313

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