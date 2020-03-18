傳美財長警告 疫情最壞情況美國失業率恐飆上20%

（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國聯邦參議院共和黨消息人士告訴美國有線電視新聞網（CNN），美國財務部長梅努欽今天上午提醒參院共和黨議員，若不採取紓困行動，武漢肺炎疫情恐令美國失業率飆上20%。

梅努欽（Steven Mnuchin）今天向共和黨參議員報告美國政府提出的1兆美元（約新台幣30兆元）刺激經濟方案，並呼籲議員同意採取行動，以免這類最壞情況發生。

CNN向美國財政部發言人克勞里（Monica Crowley）尋求置評，她在回覆聲明中表示：「財長梅努欽今天與共和黨參議員召開會議時，舉若干數字為例說明方案，但從未暗示情況會是如此。」

美國失業率若達到20%，將是大蕭條時期的2倍，也將創下大蕭條時期以來美國失業率最高紀錄。依目前美國勞動力計算，失業率若達20%，美國將有3200多萬人失業。

消息人士透露，梅努欽在會議上還說，他擔心武漢肺炎疫情帶來的經濟後果可能比2008年金融危機更嚴重。

美國國會已通過因應疫情的2項重大法案，加上梅努欽最新提出的紓困案，美國祭出的經濟刺激措施將達到金融危機以來最大規模。（譯者：侯文婷/核稿：張正芊）1090318