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舊金山限制槍店營業 超市有銀髮族專屬購物時段

最新更新：2020/03/19 14:06
美國舊金山灣區自17日起實施「就地避難」，預防2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情擴大。圖為當地時間18日史丹佛大學附設醫院急診室外的情景。中央社記者周世惠舊金山攝　109年3月19日
美國舊金山灣區自17日起實施「就地避難」，預防2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情擴大。圖為當地時間18日史丹佛大學附設醫院急診室外的情景。中央社記者周世惠舊金山攝　109年3月19日

（中央社記者周世惠舊金山18日專電）美國舊金山灣區今天進入柔性限制民眾行動以防疫的第2天，人口百萬的聖荷西市下令槍店停業，避免「人們恐慌性買槍」。醫院備戰防疫，超市則推出銀髮族專屬購物時段。

聖荷西（San Jose）市長利卡爾多（Sam Liccardo）和警方今天下令城市中的槍店關門。他說，槍枝販售在「就地避難」（Shelter in place）的規範中，民眾居家防疫時期，「賣槍的店不重要」。

舊金山灣區有9個郡，轄下有包括舊金山、聖荷西等百個城市。基於700多萬民眾健康，避免2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情擴大，從17日凌晨開始實施就地避難、居家防疫的措施21天，但必要的公眾服務與重要的商店仍然會營業，民眾有需求時出門不會受罰。

總部設在加州聖荷西的「信使報」（The Mercury News）報導，利卡爾多表示，「人們現在恐慌性地購買食物，但不能讓人們恐慌性去買槍」。

住在聖荷西的37歲油漆包商沃爾夫（Joshua Wolfe）排隊買槍。他認為，槍店應該要營業，「我們有權保護自己，就像衛生紙很重要，人們瘋狂地買衛生紙，正是因為人們不知道整個情形的真相。」他說，人心會因為缺貨去追逐那些已經準備好的人。

31歲的蘇馬巴特（J.V. Sumabat） 擔心同樣的事情。他說：「如果有人跑去比較脆弱的家庭搶東西時，我得先準備好。」

聖荷西的槍店配合地方政府的命令關閉，報導提到，仍有其他城市的槍枝販售店開張。

在關鍵的防疫期，另一個忙碌的地點是醫院。史丹佛醫院外可以看到，大門口和急診室外都有工作人員戒備著，醫院謝絕訪客，然而醫院附近的停車場停滿了醫護人員的車子。

根據哈佛全球衛生機構（Harvard Global Health Institute）表示，當社區陷入中度感染的情境，大約一年會有40%的人得到2019冠狀病毒疾病，顯示醫療資源的嚴峻與重要性。

為了互助合作、並幫助社區內弱勢的族群，包括喜互惠公司（Safeway）和全食超市公司（Whole Foods）為首的多家超市品牌皆推出銀髮族專屬的購物時段，例如有些店家在超市每天正式營業前的一小時、貨源最充足的時段，開放給60歲以上的長者優先採購。

民眾到超市採買民生物資是被允許的「必要需求」，兩輛購物車連起來的長度約6呎（約182公分），是超市建議民眾在店內保持的社交距離。（編輯：馮昭）1090319

由於有些人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）後無症狀，美國史丹佛大學附設醫院公告謝絕訪客，以維護醫院內病患和工作人員的健康。中央社記者周世惠舊金山攝　109年3月19日
由於有些人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）後無症狀，美國史丹佛大學附設醫院公告謝絕訪客，以維護醫院內病患和工作人員的健康。中央社記者周世惠舊金山攝　109年3月19日
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