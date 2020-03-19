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越南境外移入個案增 河內建議民眾居家隔離

最新更新：2020/03/19 14:45

（中央社河內19日綜合外電報導）越南昨天通報新增10起武漢肺炎病例，創下單日最高增幅，河內市人民委員會今天建議居民自我居家隔離，直到至少3月底。

路透社報導，越南幾週前才宣布16名2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）患者痊癒，當局宣布境外移入個案增加後，昨天通報新增10例，累計76例確診。

河內的學校與娛樂場所都已關閉，但河內市人民委員會表示，預計將出現新一波感染病例。

河內市人民委員會官網發表聲明說，主席阮德鐘（Nguyen Duc Chung）在會議上表示：「河內病例將在未來幾天攀升，因為數以千計的越南人將成群趕回家躲避疫情。」

阮德鐘說：「我們進入對抗病毒的新階段。如果沒有急迫的事，請待在家。」他又說，疫情仍在控制下。光在河內就有20起病例，大多數是自歐洲移入。

有關當局也建議河內居民減少大型聚會，不要使用公共運輸工具，因為「病毒存在社區的可能性很高」。

河內的學校也將關閉到4月5日。市政當局命令關閉電影院、俱樂部、酒吧、按摩店、卡拉OK與網咖至3月底。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1090319

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