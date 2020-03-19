伊朗：每小時50人感染武漢肺炎 每10分鐘死1人

（中央社記者何宏儒安卡拉19日專電）伊朗衛生部發言人賈漢普爾指出，每小時約有50個伊朗人感染武漢肺炎，每10分鐘就有一個伊朗人死於此一疾病。

官方伊朗通訊社（IRNA）今天報導，伊朗衛生與醫學教育部發言人賈漢普爾（Kianoush Jahanpour）在推特帳號推文，作以上表示。他要求民眾待在家裡，確保平安又可避免散播病毒。

IRNA網頁上公布的疫情分布圖顯示，截至18日止，伊朗全境累計有1萬7361例確診病例、1135死，單日新增1192起確診病例，累計有5710人已經康復。

德黑蘭省、伊斯法罕省（Isfahan）、馬贊德蘭省（Mazandaran）、科姆省（Qom）、吉蘭省（Gilan）、艾布士省（Alborz）分別有4260、1538、1494、1074、924、906例確診病例。

外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）在18日上傳YouTube的波斯新年諾魯茲節（Nowruz）談話中表示，今年春節正當伊朗多事之秋又逢歷史性挑戰。他強調，伊朗爆發武漢肺炎疫情對舉世揭露美國制裁下的真實情況。

半官方的梅爾通訊社（Mehr news agency）報導，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）告訴親伊朗的黎巴嫩馬雅丁電視台（Al-Mayadeen），美國政府已經同意，在疫情危機下，對伊朗的部分制裁暫停實施。

譚德塞表示，他與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）通電話強調，有必要支持伊朗迎戰俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。美國已經同意，「對伊朗的一些制裁暫停實施，尤其是在緊急狀態期間與便利金融手續相關的制裁」。(編輯：韋樞)1090319