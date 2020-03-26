武漢肺炎確診增至5例 敘利亞開始宵禁

（中央社記者何宏儒安卡拉25日專電）敘利亞新增4起武漢肺炎病例，確診數來到5例。為遏制疫情散播，當局宣布今天開始實施宵禁。

官方敘利亞新聞社（SANA）報導，大馬士革當局下令今晚開始，晚間6時至清晨6時之間店家停止營業，禁止所有貿易活動。

獨立新聞媒體中東之眼（Middle East Eye）報導，敘利亞衛生部長亞濟吉（Nizar al-Yaziji）稍早宣布新增4起俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例，使得累計確診數來到5例。

援助機構警告，飽經戰亂的敘利亞可能爆發武漢肺炎疫情，尤其在反對勢力最後據點的西北部伊德利布省（Idlib）。當地暴力頻仍，醫療設施荒廢，流離失所的數以十萬計難民生活在擁擠帳篷內。

慈善團體伊斯蘭救助（Islamic Relief）日前在聲明中指出：「伊德利布省情勢悲慘，民眾筋疲力竭、饑餓而且害怕。」

世界衛生組織（WHO）於24日指出，正致力於數日內開始在伊德利布省進行武漢肺炎感染檢測。疫情已散播到中東和北非，光是在伊朗就有逾2000人不治。區域內已經實施宵禁的國家包括突尼西亞、蘇丹、約旦、沙烏地阿拉伯、敘利亞。

聯合國敘利亞問題特使裴凱儒（Geir Pedersen）於24日呼籲敘利亞「立刻展開全國性停火」、「大規模釋放遭到監禁者」，藉以對抗武漢肺炎。（編輯：林憬屏）1090326