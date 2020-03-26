韓國仁川機場設快速篩檢通道 無症狀外國人先行

（中央社首爾26日綜合外電報導）為防堵2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）境外感染案例，韓國仁川機場設置開放型快速篩檢通道下午正式上路，專門為無症狀的外國籍旅客進行篩檢。

韓聯社報導，武漢肺炎疫情在歐美地區快速延燒，為防堵境外感染案例，韓國政府日前宣布對所有從歐洲入境韓國的本國、外國籍人士進行全面篩檢，從美國入境旅客若出現疑似症狀，也必須進行篩檢。

因應快速增加的篩檢需求，中央災難安全對策本部在仁川機場設置的開放型快速篩檢通道（Open Walking Thru）今天下午正式啟用。

中央災難安全對策本部說明，開放型快速篩檢通道是利用機場通風的特性，降低篩檢過程中感染的可能性，目前在仁川機場第一、第二航廈分別設置8個、共16個快速通道。根據歐洲相關研究，空氣循環5次有助將病毒量降至1%以下。

中央災難安全對策本部表示，開放型快速篩檢通道主要以無症狀的外國籍旅客為對象，每小時可為12人提取檢體，較一般篩檢速度快6倍、也較先前推出的得來速（Drive Thru）篩檢速度快2倍。

韓國近2天均新增約百例確診，其中約半數為境外感染案例。中央防疫對策本部統計，從歐洲入境韓國旅客中，每1萬人中有56.4例確診，從美國入境旅客則有是8.1例確診，確診率約是歐洲的1/7。

不過，由於從美國入境韓國人數約為歐洲的2至2.5倍，中央防疫對策本部表示，後續會視情況考慮提高對美國入境旅客的管制措施。（譯者：廖禹揚/核稿：韋樞）1090326