土耳其續停課 盼6月上旬武漢肺炎疫情可改善

土耳其武漢肺炎確診病例數於25日跳增至近2500例，觀光景氣蒙受嚴重衝擊。首都地標之一的安卡拉堡一條小巷25日下午門可羅雀，只見小貓棲息沒有遊客。中央社記者何宏儒安卡拉攝 109年3月26日

（中央社記者何宏儒安卡拉26日專電）土耳其決定大學和學校繼續停課，大學入學考試將順延到7月舉行。衛生部2019冠狀病毒科學諮詢委員會委員評估，若民眾遵守措施，則6月上旬武漢肺炎疫情將有所改善。

衛生部長克扎（Fahrettin Koca）於25日指出，境內俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）累計確診數來到2433例，共59人死亡。

總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）於25日指出，正對居家隔離的5萬3000人以及在醫院隔離的8554人進行監控。教育部長塞爾祝克（Ziya Selcuk）同日宣布，學校繼續停課至4月30日，並且持續提供線上教學。

高等教育委員會（Council of Higher Education）主席薩拉奇（Yekta Sarac）於26日宣布，大學繼續停課，入學考試將延後到7月舉行。

「每日晨報」（Daily Sabah）報導，自3月初以來從海外撤回的公民總數約達1萬1000人，並且悉數予以隔離。包括從沙烏地阿拉伯完成副朝覲的穆斯林以及赴笈歐洲國家的學生，返國民眾都在指定的學生宿舍中進行14天隔離。

穆斯林的朝覲季始於伊斯蘭教曆的10月1日，為期70天，教曆12月為正式朝覲月，日期定在8日至12日，稱為「大朝」或「正朝」，其他時間的朝覲就是「小朝」或「副朝」。

土耳其已安排數十架次飛機從歐洲國家撤僑並且在安排相關人員進入已先行清空的大學宿舍進行隔離。另外，有大約1500名因為當地關閉空域而暫時無法回家的阿爾及利亞、約旦、突尼西亞人暫時棲身北部城巿卡拉比克（Karabuk），等待這些國家開放伊斯坦堡飛當地航班獲准降落。

內政部已下令關閉婚宴場所。伊斯坦堡若干區政府協助新人進行網路轉播，讓無法親臨現場的數以千計親友可以線上收視儀式。報導指出，在各區政府婚宴廳舉行儀式的新人必須戴上口罩，官員監禮時，少數賓客只能夠在婚宴廳外等待，賓客彼此須保時1.5公尺距離。

另外，武漢肺炎防疫措施也帶來正面效應。例如：儘管防疫專線滿線，但黑海濱的北部城市特拉布松（Trabzon）犯罪率降低了60%。

疫情將燒到何時已成為大家最想了解的問題。衛生部2019冠狀病毒科學諮詢委員會委員于南（Serhat Unal）認為，如果民眾遵守嚴厲措施，則情況將有所改善。他說:「若民眾嚴守防疫建議待在家中，並且更常洗手，我認為情況將有所改善。若真主應允，6月上旬（疫情將會有所改善）。」（編輯：張佑之）1090226