非優先案例無法入院 英國36歲女子家中身亡

（中央社記者戴雅真倫敦26日專電）英國武漢肺炎首次單日突破百起死亡病例，由於醫院以收治重症為主，陸續傳出等待確診的病患在家中身亡，一位36歲女性就因醫護研判非優先案例無法入院，隔天症狀惡化病逝家中。

根據官方數據，截至26日上午9時，英國共有10萬4866人進行2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）篩檢，1萬1658人為陽性。另外，截至25日下午5時，死亡病例從475人一舉躍升至578人。這是疫情爆發以來，英國首次在24小時內死亡超過百人。

由於英國國家醫療保健服務（NHS）壓力過大，目前收治病患以重症為主，卻陸續傳出有等待確診的病患來不及送醫救治，在家中身亡。

「衛報」報導，36歲的威廉斯（Kayla Williams）21日在倫敦南部家中身亡。在身亡前一天，救護人員曾獲報到她家中，卻稱她不是優先案例，無法入院。威廉斯的丈夫表示，妻子有咳嗽、高燒、胸痛與胃痛等症狀，在20日打999電話求救。「衛報」取得的醫療文件顯示，急救人員把威廉斯標註為武漢肺炎疑似患者。

她的丈夫表示：「我打給999，因為我妻子喘不過氣，她還嘔吐，感覺胃不舒服。我跟他們通電話的時候，她的狀況越來越糟，他們叫我讓她在地上躺平。」醫護人員在20日上午8時32分抵達，做了一些檢測。「她（醫護人員）跟我說醫院不會收治她，她不是優先案例。」

威廉斯的症狀隔天更加惡化，她的丈夫替她擦澡、換衣，餵她喝了一些湯，接著自己也去休息一下。但當他回到妻子身邊時，卻發現她的頭垂下，「她已經死了」。

「我把她搬到地上，如同醫護人員之前教的那樣，然後再打999。他們叫我把手放在她的胸部，按壓她的胸腔。」3輛汽車與一輛救護車很快抵達威廉斯家，試圖把她救回，但沒有成功。

威廉斯的丈夫表示，警方隨後也到了，但不肯進屋。「他們站在門口，即使我邀請也不肯進來。」一小時後，葬儀社人員抵達。「他們身穿全套防護衣，戴著口罩、遮面板和手套，連腳都包上。直到這時我才想，到底發生了什麼事，這不對吧。」

他表示，對方先將妻子的臉部包起來，接著又把身體緊緊包住，才放入屍袋，完全是對待因為傳染病身亡的作法。自此之後，他沒有收到任何消息，只被告知要在家隔離，也沒有人告訴他妻子的遺體是否經過檢測。

「每日郵報」報導，另一名在確診前死亡的是住在威爾斯地區的47歲男子賈雷（Tim Galley）。

他於21日參加一場派對後感到喉嚨不適，22日決定與女友卡斯伯特（Donna Cuthbert）分開居住，23日沒去上班，並開始發燒。女友和他持續以訊息聯絡，但訊息漸漸越傳越少。他的遺體在24日被醫護人員以特殊布料包裹移出住家。

卡斯伯特表示，當賈雷的情況越來越糟糕時，她曾經說服他叫救護車，但賈雷表示自己很好，且覺得醫護人員應該忙著照顧其他人。據知賈雷生前沒有其他疾病。（編輯：林憬屏）1090327