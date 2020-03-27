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英研究：各國嚴格抗疫 全球恐仍破180萬人病死

最新更新：2020/03/27 17:01

（中央社巴黎26日綜合外電報導）根據英國倫敦帝國學院今天公布的一份研究，即使採取快速、嚴格的措施來阻止席捲全球的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）大流行，逾180萬人今年內仍可能染疫死亡。

但研究人員同時預估，若政府迅速行動，採行嚴格公衛措施，例如篩檢、隔離和廣泛要求保持人際距離等，數千萬條人命可因此得救。

倫敦帝國學院（Imperial College London）先前的研究曾促使英國政府加強抗疫措施。

該學院公布這份最新研究的同時，法新社基於各國資料與世界衛生組織（WHO）數據所作的統計顯示，全球已有50多萬人確診感染武漢肺炎，其中超過2萬4000人不幸喪命。

倫敦帝國學院的模擬計算結果，是根據傳染力和預估死亡率等病毒嚴重性，配合人口與社會因素等當前資料所作成。

據研究估計，假設完全沒有干涉作為，放任武漢肺炎四處傳播，今年內幾乎所有地球人都會中鏢，4000萬人將失去性命。

這份報告接著關注不同程度的防疫行動，包括自發性保持人際距離，以及某些疫情嚴重國家現正實施的封城措施，並且對全球202個國家的潛在公衛衝擊進行預測。

模型估算結果顯示，若能及早實施嚴格防疫限制措施，使死亡率維持在每週每十萬人口0.2人，總計今年將有186萬人染病死亡，將近4億7000萬人感染。

但如果較晚才採取相同措施，使死亡率來到每週每十萬人口1.6人，預估死亡人數將大幅增至1045萬人，感染人數也將遽增至24億人。（譯者：楊昭彥/核稿：陳昱婷）1090327

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